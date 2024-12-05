曾點名斥楊潤雄表現　葉劉：不評論兩局長功過

對於國務院免去楊潤雄及林世雄的職務，曾斥責楊潤雄表現的行政會議召集人葉劉淑儀，被問及可否評論兩卸任局長的功過，她回應稱不想評論個人。她強調上一屆政府和前一屆的政府都有在任期內換人，而兩個局可以說是「孭重飛」的，尤其是旅遊、體育及文化均是本屆政府工作的重點。

她又指物流中心、運輸中心及海運中心都是香港重要的經濟增長點，換兩位有幹勁的官員去領軍其實是好事。她感謝楊潤雄和林世雄兩位卸任的局長，指他們在過的兩年半做了大量的工作，非常辛勞，感謝他們的貢獻。

對於陳美寶出任運輸及物流局局長和羅淑珮常為文化體育及旅遊局局長，葉劉表示歡迎，指兩位女士都是非常熟悉她們負責的政策範疇，做事積極主動、有擔當，兩人擔任新職位是一個好消息。

她指本屆政府的任期還剩兩年半，而目前還有很多工作，文體旅局既要應付全國運動會，又要確保啟德體育園的順利啟用，工作非常之吃重，又指羅淑佩過去擔任運輸署長或房屋處處長兼常任秘書長，工作態度都很主動，做事有新意，打擊公屋富戶很有成績。

至於陳美寶曾做過運輸署長，亦做過物流局的常任秘書長，過去處理很多鐵路工程的表現都非常好。現在運流局也有很多挑戰，例如要成立航運港口發展局，機場三跑亦剛啟用，要擴大本港的航空網絡，畢竟一個三跑等於一個新機場。另外要做好香港作為物流樞紐的地位。