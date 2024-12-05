台軍赴美受訓　觀摩自殺式無人機戰術效能

美媒日前報道，美國密歇根州國民警衞軍今年夏天參與「北方打擊24-2」演訓時，罕見地對「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）自殺式無人機進行空爆測試。旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興周三（4日）透露，台灣陸軍部隊不僅參加這場演訓，美方還向台方高階將領展示該款自殺式無人機的戰術效能。

梅復興表示，台軍自去年起便派遣機械化步兵營級部隊前往密歇根州的國家全域作戰中心，與美軍及其他美國友邦國家部隊共同訓練，今年8月再次派建制的部隊參與北方打擊24-2演訓。梅復興指出，美方安排有份參與俄烏衝突的鳳凰幽靈系列自殺式無人機參加該演訓，可視為台軍部隊首度在演訓中融入「滯空彈藥」（loitering munition）的應用，也意味美方有意向台方推銷這款先進的自殺式無人機。上月發布一段介紹鳳凰幽靈無人機的影片顯示，該無人機可在半空中直接引爆，如同空爆彈藥般殺傷下方目標。

梅復興透露，鳳凰幽靈系列無人機是在俄烏衝突爆發前美國空軍委託AEVEX航天公司研製，事後證明非常適合在烏克蘭東部頓巴斯等地區的戰鬥形態。該系列無人機包括「匕首」（Dagger）、「支配者」（Dominator）、「破壞者」（Disruptor）三種型號，美國前年4月起已向烏提供逾1,800套。美軍官員還透露，這三型無人機在北方打擊24-2演訓中各發射一架。

美國前駐外大使、密歇根州中國經濟安全小組始創人塞拉（Joseph Cella）今年9月出席美國國會聽證會時，證實台軍在密歇根州格雷林營的國民警衞軍國家全域作戰中心受訓，透過聯合兵種實彈環境，提供模擬真實火力作戰訓練。