羅淑佩出任文體旅局長　官運亨通兩年升兩次職

國務院今日（5日）免去楊潤雄的職位，任命羅淑佩為文化體育及旅遊局局長。56歲的羅淑佩自今屆政府起官運亨通，連連升職，她在2020年9月至2023年8月出任運輸署署長期間，落實了「三隧分流」方案及實施「易通行」系統；直至去年8月起出任房屋局常任秘書長兼房屋署署長，任內大力打擊濫用公屋。而她另一個廣為人知的身份，便是作為MIRROR成員陳卓賢（Ian）的忠實擁躉（hellosss）。

羅淑佩由今日起脫離公務員體系，正式成為問責班子的一員。根據政府網頁顯示，羅淑佩於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任及貿易主任職系，後來在1990年7月轉職政務職系後，並於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她亦曾在多個決策局及部門服務，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署及前環境運輸及工務局。直至2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，及於2019年9月至2020年9月出任政制及內地事務局副秘書長，後在2020年9月起轉任運輸署署長。

近年羅淑佩升職飛快，任內也實施了多項新措施。出任運輸署署長期間實施了「易通行」系統，不過實施初期屢被投訴指「收錯錢」等，直至現時仍有不少司機的「易通行」未完全解決收費問題；而「三隧分流」方案也備受質疑，當年更曾呼籲市民在7時半後的非繁忙時間才過海回家，「收工後可以在外面多消費才回家，那既可以搞返活個夜市。」

羅淑佩出任房屋局常任秘書長兼房屋署署長時，開始大力打擊濫用公屋，包括推展公屋富戶申報，以及提出公屋獎勵舉報機制，任內期間房委會亦成功收回1400個公屋單位；同時積極追查居屋轉售漏洞，防止居屋業主轉售「清水樓」作炒賣。

除了高官身份外，她亦憑「hellosss」身份跑出，經常現身娛樂版，引起網民熱議。羅淑佩在任運輸署署長時曾接受電台訪問，並自爆表忠自己是「Hellosss」，大讚Ian聽媽媽話「唔揸快車」：「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持吓！」她其中一次最為人所知的「追星」活動，便是去年世紀黑雨後，到機場追星被捕獲，不過當時有網民質疑其行為是否恰當。