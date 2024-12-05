用竹籤捅女生屁股　男網紅策劃直播低俗片被拘

內地網紅「祁天道」近日在海南三亞戶外直播時，為了博取眼球和取悅粉絲，多次做出不當行為，包括調戲女生，甚至用烤魷魚的竹籤捅女生的屁股。三亞市公安局海棠分局周三（4日）通報，已依法對他行政拘留10日，案件仍在進一步偵辦中。其社交短片平台快手的帳號直播權限亦被禁止，封禁至本月19日。

海棠分局周三晚通報，祁天道上月30日下午5時許為吸粉引流，經過策劃，聘請在片中被「騷擾」的女子合演低俗影片，並通過網絡平台直播，造成極其惡劣影響。祁天道的帳號周三因違反社區規則，直播權限被封禁15天，但不少網民認為處罰太輕。快手平台工作人員回應指，平台發現涉事主播違規情況後，立即封禁其直播間，暫未知後續會否追加處罰，平台會嚴格根據政策和法規要求，監管直播和影片內容。

據報道，28歲的祁天道原名孟凡斌，曾因詐騙被判入獄4年，長期直播內容低俗以「擦邊」調戲女生為主，引發大量網民譴責並舉報。他曾在其他直播中表現出類似行為，包括搶女生的椰汁喝、拍打女生屁股、侵犯路人肖像權等。快手應用程式顯示，他擁有4,664萬粉絲，發布過31條作品，其快手主頁的「天選企業店」總銷量達到1,168萬件，預估總銷售額上億元人民幣。