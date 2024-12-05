港人每月僅郊遊2.2次創5年新低　調查指7成人期間曾製造塑膠垃圾

本港有美麗的郊野，然而，環保團體綠色力量今日(5日) 公布最新《香港郊野垃圾調查》結果，顯示市民每月郊遊次數跌至5年新低的2.2次，較高峰期的6.4次大減65%。調查發現今年實施的管制即棄塑膠條例後，逾半市民在郊遊時減少使用即棄物品，最常見的塑膠垃圾首三位為食物包裝、膠袋和膠樽，有65%受訪者指每次郊遊都會有製造食物包裝類垃圾。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，呂德恒指，受北上消費潮流影響，市民的郊遊習慣亦因而轉變。郊遊次數從2020年疫情時調查的高峰期每月平均6.4次，連續4年下跌至今年的2.2次，是5年來新低，近4成受訪者表示郊遊習慣因留港時間減少或假日消閒習慣改變而影響。

調查發現，約7成受訪者郊遊時會製造塑膠垃圾，最常見的塑膠垃圾首三位，依次序為食物包裝、膠袋和膠樽，分別有65%、43%及32%受訪者每次郊遊均會製造該類垃圾；平均每次每類垃圾各約1.5件。呂留意到最多受訪者以「便利性」作為選擇郊遊物品的首要條件（37%），提醒市民使用可重用器皿盛載食物、自備水樽、自攜可重用地墊等，已能大大減少產生郊遊垃圾。而逾六成受訪者會將垃圾帶離郊野才丟棄，他指將垃圾帶走能減低野生動物翻剿垃圾箱的機會，有利保育大自然。

政府今年4月實施第一階段的《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，規管使用多種即棄膠餐具及其他塑膠產品。呂德恒指條例實施後，連帶市民的郊遊習慣亦有所改變。超過一半受訪者表示減少使用相關即棄產品或改用非即棄產品，亦只有9%受訪者轉用以其他物料製成的即棄物品， 顯示修例有助提升社會對即棄塑膠的關注。