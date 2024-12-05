羅淑佩自言能勝任職位　期望以最快時間學習和發揮功用

國務院今日(5日)公布任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長。羅淑佩過去只當過旅遊事務副專員，或令人擔心經驗不足。羅淑佩則回應指，自己曾當過政務主任，需要經常轉換職位，期望以最快時間學習和發揮功用。她有舉例自己16個月前沒有做過房屋相關的工作，但也能勝任相關的職位。

羅淑佩說自己需要時間了解增值，因此暫時不平論楊潤雄的工作。她認為文化體育及旅遊是重要範疇，和市民生活息息相關。記者會結束時曾有記者嘗試問她是否有外國戶籍，但沒回應。她表示感謝政府提名、中央任命，感到光榮、任重而道遠。

陳美寶表示，自己和林世雄合作無間、並肩作戰，但沒正面回應林是否有不足或可借鑑的經驗。她說會為市民提供可負擔的公共交通，2027年將有一系列鐵路項目，例如古洞、洪水橋站及南港島綫西延線。

被問到如何看待巴士伸請加價，她表示要視乎市民負擔能力，但也要考慮營辦商財務穩健及可持續發展，強調不會讓他們牟取暴利。她說自己沒外國護照，對政府提名、中央仼命，她說感到光榮。