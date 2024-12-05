歲尾大掃除時薪建議140至150元　團體推長者優惠助洗邋遢

年近歲尾，不少家庭都會大掃除迎新春，僱員再培訓局「樂活一站」今日(5日)宣布，家居僱主由即日起至2025年1月19日登記及使用農曆新年服務，視乎工作地區及服務時段，大掃除服務的助理建議時薪介乎140至150港元，最終薪酬由僱主及助理自行商議協定，僱主另須為助理購買勞工保險。

該團體表示，即日(5日)起推出農曆新年服務，包括大掃除、製作賀年糕點和長者樂活餐膳服務等，以及「限定優惠」，助家居僱主及長者家庭輕鬆迎新歲。

為鼓勵家居僱主登記及使用服務，「樂活一站」推出「限定優惠」。成功登記「新年優惠」的人士可以優惠價450港元享用一次4小時大掃除服務，兼送一次免費勞工保險。此外，「樂活一站」亦推出「長者優惠」（使用服務人士須為60歲或以上人士），成功登記人士可以優惠價350港元享用一次4小時服務，兼送一次免費勞工保險。長者樂活餐膳服務包括烹煮兩款小菜及一款湯水，設指定菜式及湯水。

「樂活助理」付大梅表示，大部分家庭僱主會要求深層清潔廚房和浴室包括處理頑固污漬、爐具油漬、牆磚縫隙和洗手盆邊霉漬等。另外，她亦有為長者提供樂活餐膳服務，盡量減少用油和調味料，並把食材製成小塊和烹煮至較軟身，方便進食。