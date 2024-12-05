內地前3季起訴嚴重暴力犯罪4.4萬人　指導辦理珠海車撞人等案

廣東省珠海市香洲區體育中心上月11日發生車撞人重大惡性案件，造成35死43傷。最高人民檢察院周四（5日）通報，該院指導依法妥善辦理珠海市駕車衝撞行人等案件，今年前三季度起訴故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪4.4萬人，起訴涉黑惡犯罪7,682人。

最高人民檢察院檢察委員會委員、普通犯罪檢察廳廳長侯亞輝在回答記者提問時表示，全國各級檢察機關在辦理刑事案件中，始終保持「嚴」的震懾。最高人民檢察院對雲南鎮雄縣李某故意殺人案等重大惡性案件和5宗起重大涉黑案件掛牌督辦，強調切實增強民眾安全感，保障民眾安居樂業。會上提到，各級檢察機關在寬嚴相濟刑事政策指導下，全面準確規範認罪認罰從寬司法制度，自制度實施6年來逾80%疑犯在檢察環節認罪認罰，相關案件一審服判率96.6%，高出不認罪案件18.9個百分點，有效促進罪犯改造，最大限度減少社會對立面。

珠海車撞人事發當日，62歲男疑犯樊某駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在鍛煉的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的警員當場控制。但樊某在車上持刀自殘重傷昏迷，送院後暫無法接受訊問，警方初步查明案件由樊某不滿其離婚後財產分配結果引發。