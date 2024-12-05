多地加強生育力保護　稱避免重複流產是關鍵

內地正積極提倡生育，多地大力加強宣傳工作。其中湖北宜昌成立人口高質量發展工作專班，創新開展保護生育力工作，在全國率先出台《保護育齡婦女生育力若干措施》。多地回應生育力保護問題，提倡從青春期宣講做起，強調避免重複流產是關鍵。

內媒周三（4日）報道，湖北枝江市近日公布一份政協提案答覆函提到，當地加大優生優育、生殖健康宣傳力度，積極促進自然分娩、倡導母乳餵養、降低剖宮產率，減少非醫學需要的人工流產。宜昌市則建立保護生育力與生育支持研究基地，以及保護生育力工作指導中心，系統實施生殖健康護蕾、人工流產關愛、輔助生殖助孕、母嬰安全保障、優生優育促進「五大行動」，化解群眾生育顧慮。

另有多地衞生健康部門在答覆建議提案時，介紹生育力保護形勢和經驗做法。其中浙江慈溪市衞生健康局認為，性教育是保護生育力的基礎，要從青春期做起，保護女性生育力第一道防線是避孕，當地已在多方面多維度採取終止妊娠女性健康保護的措施。當地又開設人工流產關愛門診，注重未婚少女妊娠後的人文關懷、性知識及避孕知識宣教，使她們避免重複流產。當地將引導社會群體正確認識人工流產危害，加強醫院對流產後護理等。