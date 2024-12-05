搗3個低息貸款詐騙集團拘11人　女子轉樓按被呃69萬

執法部門留意到有騙徒除透過電話或社交軟件誘使市民溝通外，還會相約市民出來見面以達成低息貸款協議，企圖增加騙案的可信性。騙徒又會要求市民預先繳交保證金、或其他費用，以便成功獲得低息貸款。但市民付款後，騙徒隨即失去聯絡，他們此時才知受騙。經深入調查後，成功鎖定3個詐騙集團。

執法部門遂於11月29日至昨日(12月4日)展開行動「雷殿」，搗破該3個以低息貸款作招徠的本地詐騙集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕9男2女共11人(22至44歲)，包括主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，部分人有黑社會背景。檢獲手機、疑犯穿着的衣物、銀行卡、申請貸款文件等證物。所有疑犯已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬報到。

該3個犯罪集團涉嫌與今年6月至11月發生的至少16宗低息貸款騙案有關，受害人年齡介乎19至67歲，總損失約220萬港元。據了解，受害人分別報稱主婦、文員及客戶服務員等。受害人向不同銀申請私人貸款、或轉樓按而上當，借貸金額6萬至500萬港元不等，損失則1.5萬至69萬港元，最大宗損失是一名50多歲女子，她為樓宇轉按受騙。暫時未發現該3個詐騙集團有關連，騙徒首先會了解受害人的需要，得知他們現時的貸款利息後，再提供一個比較低的息口以吸引其上當。

調查發現，該3個詐騙集團有共通點，除以電話Cold call及社交軟件作廣告外，騙徒亦分別扮演財務中介、理財顧問、甚至律師行職員與受害人見面。騙徒均衣着光鮮，藉詞為了遷就受害人，而相約他們到附近的公眾地方見面外，更有騙徒相約受害人到共享辦公室進行協議，令受害人相信騙徒是專業可靠，從而幫助他們成功申請貸款。

另外，詐騙集團透過社交平台以搵快錢形式招攬跑腿，聲稱求職人士只要到某處地方與某人見面，並將文件交給對方及指示公司會過數，即可獲取優厚酬勞。但其實他們不知道代表的所謂公司或機構，俱由騙徒冒充或者虛構出來，實際上該些跑腿已經參與了騙局。

執法部門指，市民如收到借貸來電，切勿輕信來電者身分，若對方聲稱代表或來自銀行、財務公司甚至政府部門等，市民應再三核實，亦不要輕信網上廣告。如果對方要求在借貸期間交出保證金作為資產證明，必須分外提高警覺。如有貸款需要，應找銀行或信譽良好的財務機構。在尋求專業人士協助前，應充分了解對方的背景和專業資格。求職人士尋找工作時應持務實態度，並時刻保持警覺。如遇到可疑的招聘廣告，尤其是一些無需技能或學歷而薪酬優厚的工作時，應加倍小心，以免誤墮法網。