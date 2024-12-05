BBC稱新疆蕃茄涉強迫勞動籲抵制　華斥污衊抹黑

英國廣播公司（BBC）周二（3日）發布稱揭秘新疆番茄涉及「強迫勞動」的影片，呼籲西方國家停止使用新疆番茄原料或成品。中國外交部發言人林劍周四（5日）回應批評是污衊抹黑，強調新疆不存在強迫勞動，中國政府也始終堅決反對並嚴厲打擊強迫勞動。

林劍指出，在上述調查報告和影片中，所謂的證據很多都冠以「聲稱」、「感受」等主觀臆斷，未經核實下先入為主、斷章取義，妄言新疆番茄採收行業存在強迫勞動。他指摘，有關記者大費周章花數月研究十幾種番茄醬，卻不願花一秒鐘了解新疆的真相，這是典型的雙標偏見。他又指，近年一些別有用心的人不斷借強迫勞動博眼球、蹭熱點，質問上周炒作新疆棉花，這周炒作新疆番茄，下周是不是要把黑手伸向新疆光伏、新疆胡蘿蔔，甚至是新疆的牛羊肉。他希望有關方面認清強迫勞動謊言背後的險惡用心，歡迎大家多到新疆走走看看，感知真實的新疆。

另外，日本品牌UNIQLO始創人柳井正接受BBC訪問時聲稱，不使用來自新疆的棉花。新疆棉花協會發聲明回應批評，美國頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群眾通過辛勤勞動和就業改善生活的權利，以所謂強迫勞動等無端理由抹黑、抵制新疆棉花及棉製品，對此堅決不答應。協會期待UNIQLO等國際品牌能給予充分尊重與信任，恢復使用新疆棉花。