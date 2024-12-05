大陸生參觀台女校被嘲入盤絲洞　家長會抗議

馬英九基金會邀請的大陸師生團上月27日起訪台，首站參觀台北市立中山女子高級中學，惟有大陸網民形容陸生之一的乒壇名將馬龍到訪該校「像是唐僧掉進盤絲洞」、「被嚇得臉都白了」。該校家長會周三（4日）發聲明批評，學生影像外流且被偏頗報道，已向基金會嚴正抗議、拒絕政治操作。

大陸師生團參觀該校建築及古蹟期間，未與學生直接交流。該校家長會指出，然而事後卻有學生的影像流出，且被部分大陸媒體偏頗使用並扭曲報道，嚴重損害學校與師生的形象，令人無法接受。校方也透過台北市教育局轉發新聞稿回應指摘，有關大陸網絡及社群媒體發表非事實言論或訊息，甚至涉及物化女性，對該校師生及校友造成相當大的傷害，已要求主辦單位正視並溝通，又強調訪問團行程完全不涉政治議題。

另外，其中一名訪台陸生日前祝賀台灣奪得棒球12強冠軍時，說出「中國台北隊」引起爭議。台灣陸委會主委邱垂正周三表示，如最後判定其言行違反台方規定，將給予行政處分，主辦單位或被禁止6個月至5年不得再申請邀訪業務，當事陸生則會依規定註記，1至5年內不准赴台。馬英九基金會執行長蕭旭岑重申該陸生所言沒政治意涵，又稱本來明年想邀請大陸奧運金牌得主泳渡日月潭，慨嘆「現在樊振東、全紅嬋、潘展樂都不能來了」。