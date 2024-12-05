中大開發出密集同源物檢測技術　助開發標靶治療及新抗生素

中大開發出輔以AI的密集同源物檢測技術（DHR），技術能促進藥物的開發和臨床療效。研究團隊表示，新技術有別於傳統方法，會更快及更精確，非常適合在大型資料庫中探索蛋白質序列的多樣性。DHR技術還有助開發標靶治療及新抗生素，還有望緩解阿茲海默症及柏金遜症。

DHR技術以解決計算生物學中長期存在的蛋白質同源檢測難題，有別於傳統方法。DHR建基於雙編碼器模型，並採用密集檢索及對比學習檢測同源關係。透過序列編碼為密集向量及利用點積計算與評估同源得分，DHR在速度和準確度均比傳統方法優勝。DHR技術能快速並準確地檢索蛋白質同源序列，有助提升探索蛋白質演變、結構和功能的能力。研究團隊領導、助理教授李煜表示，DHR善於發現傳統方法經常遺漏的遠端同源物，而且更快及更精確。

DHR檢測遠端同源物的功能為開發藥物開闢了新機遇。例如，在癌症研究中，它能夠識別令細胞生長和凋亡的蛋白質同源物，有助開發針對腫瘤生長或誘導癌細胞死亡的治療方法。同時，DHR在對抗抗生素抗藥性具有重要價值，透過檢測在抗藥菌株中對細菌生存至關重要的保守蛋白質，有助研究人員開發新型抗生素，即使細菌演化仍然有效。

此外，阿茲海默症及柏金遜症等神經退化性疾病涉及特定蛋白質的錯誤摺疊和聚集。透過檢測這些蛋白質的同源物，DHR有助理解相關疾病的分子機制，加快研究防止蛋白質錯誤摺疊，或去除有毒聚集物的新型療法，令病情有望放緩。