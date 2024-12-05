中學概覽出爐　15間官津加開1班中一　7校僅開2班中一

新一份中學概覽今日(5日)出爐。在全港385間官立及津貼中學當中，2024/25學年有15間中學分別增加1班中一，扣除其中6間採用「循環式平衡班級結構」的中學後，共有9間中學加開一班中一，分別為何東中學、鄧肇堅維多利亞官立中學、香港聖公會何明華會督中學、港九潮州公會中學、中華基督教會譚李麗芬紀念中學、香港紅卍字會大埔卍慈中學、台山商會中學及東華三院邱金元中學，全部均是由3班加至4班，另外位於東涌的明愛胡振中中學，則由2班增至3班，該校於本學年與東涌的明愛華德中書院進行合併。

除此之外，本學年有3間中學需要減班，東區的張祝珊英文中學，以及離島區的香港教育工作者聯會黃楚標中學都由5班減至4班，其中張祝珊英文中學是因為循環式平衡班級結構而減班。而位於東區的筲箕灣東官立中學，則由去年的2班中一減至0班，該校原定於2026/27學年重置到觀塘安達臣道石礦場的新校，因而在2024/25學年起暫停開辦中一級，惟後來又宣布搬遷安排要延遲至2028/29學年才落實，屆時才會重新開辦中一。

而在385間官立及津貼中學當中，有7間中學只開兩班中一，分別為炮台山循道衛理中學、長洲官立中學、香港航海學校、余振強紀念第二中學、北角協同中學、天主教鳴遠中學及東華三院鄺錫坤伉儷中學，7間學校均至少連續兩年只開辦兩班中一，下學年起失去以3班參加中一派位的資格。

津貼中學議會主席李伊瑩指出，當局近年推行高才通等各類人才計劃，不少學童跟隨家長來港，令入學人數因而上升，更指有學校更錄取多10多個學生。不過她亦指出本地學生的人數其實一直下降，除非有有力措施增加結婚及生育率，才有助增加本地學生人口，另外亦認為當局可考慮吸引更多海外學生來港就讀基礎教育，為社會積存未來人才。