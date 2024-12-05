水務署嘉年華灣仔舉行至12.15　7大互動遊戲學節約用水

水務署「知慳識水」嘉年華今日(5日)起至本月15日在灣仔海濱舉行。嘉年華設有節水工作坊、互動遊戲等。首日現場有不少市民帶同小朋友參與「用水習慣對對碰」的遊戲，該遊戲的關鍵在於培養正確用水好習慣，參加者需要限時內於洗水盆找出慳水錦囊，並配對相應的浪費淨水行為。

場內設置巨型水滴晶球，讓市民走進去「打卡」留念。大會亦於場內舉辦節水工作坊，藉此提升市民的節約用水意識。參加的市民可發揮創意，製作精美又實用的工具或掛飾，包括濾水器、水滴風鈴和滴惜仔鎖匙扣。「滴惜仔」亦會於特定時間現身，與公眾互動和合照。

此外，水務署於嘉年華推出多個節水互動遊戲，包括「惜水大搜查」、「小小水管工」、「水型人測試」、「惜水之達人」、「用水習慣對對碰」和「慳水保衞戰」，以增加市民大眾學習節水的趣味，完成指定活動更可獲贈「滴惜仔」主題禮品。

發展局局長甯漢豪致詞時表示，政府的水資源管理策略的重點是「先節後增」，包括節約用水、減少水管滲漏；以及擴闊水資源的網絡體系，除雨水和東江水外，現時亦有海水化淡，當局亦計劃引入西江水。