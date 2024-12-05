公屋辦墟市困難重重　前線職員程序「零認知」　舉辦前一周才獲批

公共屋邨墟市活動可讓基層幫補生計，有助建立良好鄰里關係。有調查發現墟市申請機制存在諸多問題，住住令不少團體對申辦墟市卻步。現時須於活動舉辦前3個月交申請，但不少申請在活動舉辦日不多於一個星期才接獲批文；屋邨前線人員未了解清楚相關內容及程序，將墟市混淆為嘉年華會及商場展銷。團體建議政府改善相關申請機制，例如制定及公布「合適屋邨墟市用地清單」及撥款支援團體辦墟市活動，以支持基層社區的發展。

由多個社福機構及民間團體組成的「撐．基層墟市聯盟」調查發現，於公共屋邨申辦臨時墟市活動困難重重，申請程序十分繁複及冗長，團體須於活動舉辦前3個月向相關屋邨辦事處交申請，期間須不時追問進度及補充資料，而辦事處亦花大量時間用作部門及地區諮詢。當局發出活動批文時間亦非常緊迫，團體指經驗顯示，有申請於活動舉辦日期不多於一個星期才接獲房屋署的活動批文及場地費用繳交通知書，即於數天前才能確定活動場地，嚴重影響準備時間。

聯盟批評屋邨辦事處對墟市申請「唔清唔楚」，普遍不掌握墟市申請資料、程序及審批手續，當中只有42個屋邨辦事處能夠合理及正確回覆申請方法、所需文件及附件，只佔整體查詢23.5%。事實上，不少屋邨辦事處亦對墟市活動「零認知」，離譜地將墟市活動混淆為嘉年華會、義賣籌款或商場展銷，反映辦事處「無知」，不了解現時公共屋邨場地可供慈善團體或社福機構申請舉辦「現金交易」的墟市活動。

團體建議房委會應制定及公布「合適屋邨墟市用地清單」及相關配套設施資料，減少團體覓地困難及增加團體於屋邨恒常舉辦墟市活動的意欲。同時，要向各屋邨辦事處提供有關更新《墟市申請資源指南》，為前線人員提供更具體及清晰指引或培訓。