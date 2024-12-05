西貢浪流牛疑被索帶箍頸　義工稱具反光作用防被車撞

談到郊遊除了有益身心，還可以近距離接觸大自然。不過《東呼即應》近日發現網上廣傳，西貢一頭流浪牛被索帶緊箍，發文者稱被箍牛牛不止一隻，網民大呼殘忍；惟有義工稱索帶具GPS定位功能，且能反光助駕駛人士黑暗中發現牛牛不致撞傷；亦有人質疑漁護署護牛責無旁貸。

照片顯示，這頭被網民拍攝到流浪牛脖頸部被一條疑似反光索帶緊箍，該網民大呼行為屬「虐牛」，直斥行為很誇張，他甚至懷疑是有人想讓牛隻緩慢窒息死亡。該網民還表示，見到這一情況很不安，而且並非個別牛隻，眼見不止一隻牛被這樣對待。

另有自稱義工的網民解釋，圖片中的索帶具GPS功能，能追蹤佩戴牛隻的位置，並且索帶在晚上會反光，能方便駕駛者在深夜中注意到牛隻的存在，以免發生交通意外，實則是「愛牛」而非「虐牛」。

即使本意是好，但就圖片所見，索帶是否箍得太緊，牛隻頭部已經被索帶箍出皺皮，若使用消防員制服那些反光貼又是否可行呢。而保護牛隻是漁護署的責任之一，之前為西貢牛「531」套上追蹤頸圈，弄得牠終日以淚洗面結果被全城質疑，最終不得不「鬆綁」，當局應該吸取教訓，用更符合「牛道」的方法處理。