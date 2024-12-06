宿舍月度用電量達800度　校方稱屬個別例子

廣東省潮州衞生健康職業學院的學生近日反映，今年9月開學僅半個月，宿舍用電量就突飆升至800度，人均分攤電費不菲。校方周三（4日）回應內媒指，經檢測，有關學生宿舍電錶均沒問題，屬個別學生用電習慣不好。

一名大學二年級女學生反映，根據學校規定，每個住宿生每月可免費使用9度電，超出部分每度電0.71元（人民幣，下同，約0.76港元）。而其宿舍有6名學生，以往每月用電量僅100至200度，共150多元（約161港元），即人均20多元（約21港元），惟今年9月用電量突然升到800度，每人分攤接近100元（約107港元），有的宿舍用電量甚至超過1,000度。有同校學生在評論區留言指遇到相同情況。

該女學生指，校方得悉上述問題後，稱檢測了反映電費較高的120多個宿舍電錶，結果顯示正常，建議她們正常繳納電費。但她們指未看到檢測報告，認為檢測正常只是校方說法，因此暫未繳納9月電費。有校方工作人員表示有關學生反映不屬實，學校已向學生解釋清楚。他提到因今年9月當地氣溫較高，學生普遍使用較耗電的宿舍冷氣，部分宿舍則有大功率風筒，有些學生用電習慣不好，24小時開電腦。