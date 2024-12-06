親戚花光亡父賠償金　3子女起訴索償

河南省開封市一名父親早前因意外身故，3名子女仍未成年，親屬暫時代為保管賠償款。子女後來卻發現親屬花光賠償金，於是索償。通許縣法院周三（4日）通報，近日裁定3名原告的二伯夫婦及奶奶須退還72萬元賠償款（人民幣，下同，約77萬港元）。

案情指，3名原告的父親2018年8月意外死亡，親屬就112萬元（約120萬港元）賠償款分配達成協議，約定原告母親及爺爺奶奶各獲賠20萬元（約21萬港元），3名原告共獲賠72萬元（約77萬港元），由爺爺奶奶負責保管款項至他們成年後歸還，如因身體原因等無法保管，則轉交大伯代為保管。

及後原告爺爺和大伯相繼去世，奶奶張某某交由二伯宋某某及妻子厲某某保管該銀行卡並獲取了密碼，自2019年6月至2021年11月，二人將卡內72萬元全部支用完畢，拒不歸還。法院審理支持原告要求二伯夫婦返還72萬元的訴訟請求，認為2人保管銀行卡期間，多次現支或消費3原告所有的賠償款，屬不當得利。而根據協議約定，涉案銀行卡應由奶奶張某某持有，應承擔保管不利的法律責任。