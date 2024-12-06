收15萬人民幣助尋人　民間救援隊長捲款潛逃

王海偉委託蘭天（小圖）安排專業救援公司，在淶水縣一處深水坑（大圖）尋親。

內媒周四（5日）報道，河北淶水縣一名男子今年向巴中市藍天救援隊隊長蘭天預付15萬元人民幣（約16萬港元），委託對方安排專業救援公司，尋找去年8月洪災中失蹤的妻女等6名親人。惟該隊長收款後採取「拖字訣」，其後更無視法院調解退款，現時下落不明。

王海偉6名親人去年8月失蹤，獲蘭天等救援組織義務助尋，基於信任，他今年4月枯水期分3筆匯款15萬元人民幣給蘭天私人銀行帳戶，讓對方安排專業救援公司尋人，但對方遲遲未來。雙方5月簽訂搜救服務協議，在當月31日前展開救援，否則全額退款，但蘭天仍未履行協議並拖延退款。

王海偉今年7月將蘭天告上法庭，雙方達成調解，約定今年9月5日前退錢，但蘭天未如約退款。王海偉指，現時連法院都找不到蘭天，並發現其銀行卡內沒錢，只剩巴中一套房，法院正在執行，但未知能拿回多少錢。巴中市藍天救援隊稱已罷免蘭天的救援隊隊長一職，私下收錢屬其個人行為，與藍天救援隊無關。各級藍天救援隊、巴中公益界都幫忙尋找蘭天未果。公開資料顯示，蘭天此前曾獲巴中好人等多個榮譽稱號，先後參加九寨溝地震等280個大型救援任務，志願服務時長超過3,000小時。