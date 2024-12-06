適齡童不願上學　多地醫院設學習困難門診

內媒周四（5日）報道，北京、上海、江蘇、河南、廣東、廣西等地醫院近年先後開設學習困難門診，主要面向不願上學的適齡兒童，其中上海兒童醫學中心心理衞生團隊與上海交通大學心理學院，今年10月更聯合設立空間與數學學習困難門診，引發熱議。

自2022年5月開設以來，首都兒科研究所附屬兒童醫院每年接診8,000多名患者，家長主要關注兒童學習狀態不好、成績不行、寫作業拖拉、上課注意力不集中等問題。內媒調查發現，有人認為這類門診能敏銳洞察並有效解決孩子的情感需求，亦有人將之歸結為部分家長為教育焦慮交的「智商稅」，屬病急亂投醫。相關門診醫生則認為，家長和社會都不應輕視拒絕上學這一行為，這是孩子面臨困境時發出的信號。

鄭州大學第三附屬醫院（河南省婦幼保健院）兒童發育行為科門診主任靳彥琴指出，兒童學習困難主因是注意缺陷多動障礙，大多數兒童確實存在就醫需要，小部分癥結在於家長期望過高，但成績不理想不能與學習困難畫等號。教育專家指出，家庭環境不穩定、教育焦慮的蔓延等原因，導致一些孩子經常處於焦慮和恐懼之中，無法安心學習，學習成績因此受到影響，需醫院、家庭、學校和社會共同努力才能幫助克服學習困難。