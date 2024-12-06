海洋光譜號抵港泊啟德郵輪碼頭　乘客讚落船安排大有改善

啟德郵輪碼頭上月「甩轆」後，今次大有改善。由上海出發的海洋光譜號今(6日)早停靠啟德郵輪碼頭，約4,900乘客陸續落船。大部分旅客都拖着行李箱，不少來自內地、說普通話。在碼頭公司大派石油氣券下，持續有的士前來接載乘客，僅碼頭出口間中見人潮。不少旅客會留港一兩天，大讚香港人友善。另有港人認為船公司已吸取經驗，落船安排大有改善。

東網記者早上約7時已抵達碼頭，見到持續有旅客抽着大篋細篋步出，部分旅客選搭的士。現場有十多名職員協助乘客搬行李及疏導人流，亦有職員「狂派」100港元石油氣券予的士司機。

踏入早上約8時，進入落船高峰期，碼頭出口人流如鯽，但的士量充足，持續呈「的士等人」的情況，未有再現過往「大打蛇餅」、「塞爆」的慘況。碼頭公司亦首次在郵輪抵港時，開放室內空間予巴士乘客坐着候車，內有飲水機及洗手間設施，現場空間寬敞。另有一大部分旅客跟旅行團來港，一行數十人乘坐旅遊巴離開。

上海旅客吳先生與朋友一同前來。他表示今次是第二次來港，打算四處逛街，例如看聖誕樹及燈飾，感受聖誕氣氛，以及體驗本地文化，會買免稅品以及衣服。他提到最近船票在做推廣優惠，因此再來香港，但只會逗留兩天，明天乘坐飛機回上海。

第一次來港的吳女士大讚香港人很熱情，工作人員在詢問下會介紹旅遊景點及如何前往，現計劃到旺角及尖沙咀遊覽，選購藥妝及兒童玩具等，逗留半日至下午四時便到西九龍站乘高鐵離開。閰女士則打算乘坐巴士或的士到維港看景色，亦打算到海洋公園看熊貓，會逗留香港兩天，沒有具體預算，喜歡就碌卡買，又打算下次與家人再來。

另外，港人蔡先生與太太乘坐郵輪回港。他們提到早前乘坐高鐵前往上海、浙江一帶遊玩，並在上海乘搭內地郵輪「愛達·魔都號」暢遊。他提到該郵輪房間設計人性化，較易前往洗手間。其後他們再乘海洋光譜號經日本再回港，前後廿日旅程，消費至少兩萬港元。他若有特惠船票，一定會在港上船玩。

蔡另指，今次郵輪碼頭安排較過往好，人手充足之，亦有多條巴士線前往各區，十分方便，並提供巴士等候空間，甚至較日本、上海的港口為佳，毋須步行半小時才有公共交通，相信政府及碼頭公司已吸取過往經驗。