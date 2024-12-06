偵獲解放軍艦數量大增　台料大陸今或明天圍台軍演

台灣地區領導人賴清德結束在最後一站帛琉的行程後，預計在周五（6日）傍晚返台。因應解放軍在台海周邊活動頻繁，台灣空軍當日將循例派出4架F16戰機掛彈伴飛護航。台安全部門高層研判解放軍可能在周五或周六（7日）舉行對台軍演，截至周五早上6時的前24小時，大陸有16架次軍機、15艘船艦在台海周邊持續活動。

台媒引述安全部門人士指出，過去一周大陸在台灣附近動作綿密，根據各種情報掌握，近期很可能在台海周邊開展軍事活動，或於周五、周六舉行「聯合利劍-2024C」圍台軍演；又指一旦成真，將是公然挑釁國際秩序。該人士認為，北京近期的軍事侵擾舉措是要在第一島鏈劃下紅線，告訴特朗普未來新政府，第一島鏈內所有事都要跟其商量，近來中俄在台灣周邊和南海開展聯合戰備警巡等，對北京來說都有助牽制歐美日。

根據台防務部門最新發布的解放軍機艦動態，在偵獲的大陸船艦中，有13艘為解放軍軍艦，另外2艘為公務船。與平日保持5、6艘艦艇在台海周邊活動的數量相比，明顯高出許多，台軍方研判有可能是即將進行軍演的徵兆。此外，台方偵獲的解放軍軍機中，有7架次逾越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。其中在台灣東部空域有一架直升機活動，意味是自軍艦上起飛進行演練。