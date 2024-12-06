特朗普提名前參議員珀杜　出任美駐華大使

美國總統當選人特朗普當地周四（5日）宣布，提名前共和黨喬治亞州參議員珀杜（David Perdue）擔任美國駐中國大使。特朗普指，珀杜將在執行其維護地區和平策略，以及與中國領導人建立富有成效的工作關係方面發揮重要作用。

特朗普表示，珀杜已接受下任美國駐華大使的任命，他作為財富500強企業的行政總裁，擁有40年的國際商業生涯，曾任參議員，帶來寶貴的專業知識，幫助美國建立與中國的關係。他曾居住在新加坡和香港，職業生涯的大部分時間都在亞洲和中國工作。

現年74歲的珀杜於2015至2021年擔任喬治亞州參議員，曾任軍事委員會、外交關係委員會成員，並擔任軍事委員會轄下的海權小組委員會主席，是唯一一位在軍事和外交兩個委員會任職的共和黨人。珀杜在參議院期間是特朗普的親密盟友，他唯一對特朗普的公開批評是關於關稅政策，他最初不願支持對外國鋼鐵和鋁徵收關稅的提議，但後來轉為支持。特朗普形容珀杜一直是他忠實的支持者和朋友，期待與他在新角色中合作。

值得留意的是，珀杜早年在亞洲經商時主要從事離岸外判生意，與特朗普主張要讓製造業就業機會從中國回流美國相佐。珀杜於2020年競逐連任參議員時獲特朗普站台，美媒當時垢病此點，指珀杜避重就輕，只宣揚自己在亞洲的從商經歷，但不提是依賴工作外包致富。

珀杜曾於2019年12月表示，美中關係面臨陷入冷戰、兩國合作的兩種選擇，直言與中國脫鉤將是巨大錯誤。他同時對中國許多做法表達擔憂，例如強迫技術轉移、盜竊知識產權、「一帶一路」戰略的掠奪性做法，以及中國社會信用體系、新疆問題等。珀杜於2018年到訪過台灣，與時任台灣地區領導人蔡英文會面，他重申美國對《台灣關係法》的持續承諾，而他訪台是想了解當地經濟、文化和軍事發展。