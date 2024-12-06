為避巴基斯坦徵收千萬港元關稅　海運冷氣機藏走私護膚品及耳機

香港海關港口及海域科及有組織罪案調查組根據情報分析，於本月1日鎖定一個由香港葵涌貨櫃碼頭出口，經海路運往巴基斯坦的40呎貨櫃，該貨櫃申報運載機器、冷氣機、電子零件、眼鏡及水泵等貨物，惟經X光檢查後，影像顯示貨櫃中間已申報的貨物排列整齊，惟深處有一格格可疑陰影，與正常機器的內部結構、形狀及密度不同，引起關員懷疑。

關員其後打開貨櫃檢查，發現大部分有正當申報的貨物被放近櫃門掩飾，深處則放有4組大型冷氣機製冷箱，雖然機座表面與普通機器無異，但關員發現機座上有部分螺絲鬆開，拆開檢查後發現機座內部藏有大量懷疑走私貨物，包括耳機及護膚品等，總值約2,300萬港元。

海關指，走私份子相信為逃避巴基斯坦對相關貨物徵收約1千萬港元關稅鋌而走險，惟最終亦未能成功躲過偵查。自去年底走私分子將貨物運往東南亞國家成為趨勢，部分貨物相信會經陸路轉口至鄰近國家或中國內地，今次涉案貨櫃的寄貨人並無完整地址，海關將追查有關貨物的來源、最終目的地及走私者身份，不排除有人被捕。