持康文署博物館通行證　可九折購買海洋公園全年會籍

康樂及文化事務署與海洋公園合作推出新優惠，由即日至2026年8月31日，海洋公園全年會籍持有人於優惠期內購買博物館通行證可享九折優惠，而博物館通行證持有人購買海洋公園全年會籍亦可獲九折。

市民可於7間康文署指定博物館購買實體博物館通行證，或透過城市售票網或其流動應用程式購買電子通行證。實體和電子博物館通行證均適用於康文署轄下的博物館。家庭通行證的全年票價為100元、個人通行證的全年票價為50元、優惠通行證的全年票價則為25元。香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡持有人及香港海洋公園全年會籍持有人於優惠期內購買博物館通行證可獲九折優惠。

另外，新優惠亦包括由2024年12月12日起，博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買香港舞蹈團演出正價門票(聯合製作除外)，及於演出期間在表演場地購買香港舞蹈團節目周邊商品時均可享有9折優惠。

博物館通行證持有人現時可於有效期內，無限次參觀康文署轄下博物館的收費常設及專題展覽(特定的專題展覽除外)；並於香港迪士尼樂園、香港海事博物館享有門票優惠；在香港文化博物館牧羊少年咖啡館、南豐紗廠CHAT六廠小店及康文署轄下博物館(孫中山紀念館和香港抗戰及海防博物館除外)內的禮品店或書店購買署方製作的刊物及紀念品可享有折扣優惠。通行證持有人參與博物館主辦的活動亦可以優惠價錢參加。