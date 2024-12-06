賴清德帛琉視察聯演　強調民主台灣不走回頭路

台灣地區領導人賴清德周四（5日）展開任內首次出訪最後一站帛琉行程，宣布台灣協助該國推動國會數碼化。他又與帛琉總統惠恕仁前往馬拉卡爾港，出席台帛海上救援聯合操演。賴清德在帛琉與隨團記者茶敍，針對民進黨團日前發文附和南韓戒嚴事件延燒一事，強調民主台灣絕對不能也不會走回頭路。

賴清德在帛琉國會發表演說時指出，全世界都面對智能化轉型的挑戰，帛琉規劃從國會數碼化開始，帶動國家數碼轉型，期待這次合作能成為南太平洋數碼化、智能化轉型典範，讓台帛一起邁向進步與繁榮。他視察台帛海上救援聯合操演時指出，台灣自建的現役最大型海巡艦雲林號也到當地參演，強調未來台灣會持續與帛琉以及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全，一起努力守護珍貴、美麗的海洋。

另外，賴清德過境關島期間，分別與美國眾議院議長約翰遜、眾議院民主黨領袖杰弗里斯通電話，並與共和黨參議員威克視像通話。台方發言人郭雅慧透露，3人歡迎賴清德此次過境，並傳達美國國會跨黨派對協助台灣捍衞民主自由的強勁支持，期待共同深化台美關係，以及促進印太區域的和平、穩定及繁榮。