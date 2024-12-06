黎智英承認曾稱國安法嚴厲超乎想像　若繼續談「制裁」等同自殺

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（6日）踏入第104日審訊。黎智英繼續自辯，承認曾說國安法條文嚴厲得超乎想像，讓他嚇了一跳。國安法後，其Twitter（現稱X）帳戶不再發貼文講制裁，坦言如果繼續講，即等同自殺。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。控方指，國安法前，黎智英分別跟《蘋果日報》高層，及李宇軒、劉祖廸等人達成協議，串謀請求外國或者境外機構實施對香港或者中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，並於國安法生效後繼續。黎智英今全盤否認上述指控。黎續指，國安法生效後，利世民向他表示欲保持低調，不欲再協助管理黎的Twitter帳戶。黎當時同意。黎今稱，國安法前，其Twitter不時提到制裁，國安法生效後便沒再提，黎坦言若繼續談制裁，即無異於自殺。

庭上展示一系列WhatsApp對話，顯示國安法正式生效後不久，黎在相若時間，先後傳訊息給利世民、Mark Simon及李柱銘，說國安法的嚴厲程度超乎想像，很多人及公司會離開香港，香港宣告死亡。他亦傳訊息給前《蘋果日報》副社長陳沛敏，說國安法細節讓他嚇了一跳，「香港將無法治和自由，政府行政無法無天，泛民寸步難移，動彈不得，先要想好策略對付，不容魯莽。」黎智英今日指，國安法出乎意料地苛刻，必定會摧毀香港。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022