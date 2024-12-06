納米研發院余宏德自行審批　涉7次食宿超額　明早公開聆訊

新一份審計報告揭發創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，其前行政總裁過去4年外出公幹，有7次食宿超額，最多一次逾8萬元，且可「自行批准」超額費用；又有員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。立法會政府帳目委員會明早(7日)將就相關報告的內容舉行首次公開聆訊。

帳委會已邀請6位證人出席公開聆訊，包括創新科技及工業局局長孫東、創新科技署署長李國彬、納米及先進材料研發院主席鄭淑嫻等，以回應報告書內容和帳委會委員提出的問題。公開聆訊將於明早9時在立法會綜合大樓會議室1舉行。

審計署新一份審計報告揭示，納米及先進材料研發院在申領膳宿津貼、批核酬酢開支等多方面，均有可以改善的地方。審計署就該院在2019/20至2023/24年度中，30次公幹旅程的膳宿津貼申領共100萬元進行審查後，揭發研發院前行政總裁余宏德有7次食宿超額，最多一次逾8萬元，超額開支全獲批，審批人正是他自己。

審計署又對過去5個年度進行的20次、涉及機票費用合共200萬元的離港公幹旅程進行調查，發現有同一員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。研究院當時回應謂，會加強基於個人理由更改公幹旅程安排，以及涉行政總裁申領膳宿津貼的指引，並列明相關批核人員。