一連十日「紅球」巡展登陸香港　今日中環10號碼頭首度亮相

由美國藝術家Kurt Perschke創作的街頭藝術作品「紅球計劃」，由今日(6日)起至12月15日一連十日登陸香港，每日將出現在一個新地點。「紅球」今日在中環10號碼頭首度亮相，被巧妙地「塞」進碼頭的結構，與背後標誌性的維港海景相映成趣，觀眾可與紅球「親密互動」。展出時間從早上11時至下午6時，市民可免費入場觀看。

紅球計劃巡展自2001年開始，直徑約4.5米、重達113公斤的紅球，曾到訪過韓國、日本、愛爾蘭及比利時等地，香港是巡展的第48站。紅球將在10天巡展期間，每天出現在一個新地點。10個展出地點皆由紅球計劃藝術家Kurt Perschke到港實地勘察後挑選，他認為選址也是藝術作品創作的重要一環，強調紅球只是一個物件，結合場地、觀眾和紅球的互動，讓建築與行人展現的活力交相輝映，這才是藝術表演的精髓所在。

紅球今日在中環10號碼頭首度亮相，被巧妙地「塞」進碼頭的結構，與背後標誌性的維港海景相映成趣。明日(7日)球將「彈」到對岸的尖沙咀，融入香港藝術館，並於周日(8日)在西九文化區藝術公園展示。而下周一至六（9日至14日），紅球將陸續於中環遮打花園、尖沙咀九龍公眾碼頭4號、金鐘亞洲協會香港中心空中花園、中環怡和大廈、赤柱卜公碼頭，以及銅鑼灣維多利亞公園模型船池展出。至於巡展最後一日、即12月15日，紅球登陸中環山頂獅子亭，呈現猶如反地心吸力般的獨特城市景觀