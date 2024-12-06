城大擬撤學生會會長當然校董席位　校董會指將用最終委任權守門

繼多間本港大學不承認其學生會，城大亦打算將學生會主席在校董會中的當然席位改為由本科生互選產生，稱是學生會代表性不足。有議員認為2019年令社會對大學學生會有意見，理解為何現時沒人參選。未來對於背景、出發點不利大學的獲選人，城大校董會主席黃嘉純指校董會將運用最終委任權守門口。

擬議議員法案的林健鋒在立法會教育事務委員會表示，現時城大學生會缺乏代表性，在校董會剔除學生會主席的當然席位是技術層面問題。城大校董會主席黃嘉純及校長梅彥昌表示，近年學生會未能持續選出達到投票門檻的學生會主席，8間資助大學中，港大、中大、科大、理大、嶺大等亦有類似修訂。他們表示現時有向不同範疇的學生領袖舉行7將諮詢會作解說，現任署理學生會主席亦有出席相關校董會，41%學生表達支持新方案。

本身是城大法律系教授的委員會主席梁美芬表示，2019年的事件令社會對大學學生會有意見。她表示曾有被物色的學生接觸她，指出現時社會對學生會仍有特定印象，需要時間化解亦理解為何現時沒人參選，指出新方案已是加大民主程度。另一議員狄志遠則認為學生會對學生成長發展重要，關注校方如何推動學生會發展，以及假如未來學生會重獲代表性應如何處理技術問題。

議員梁子穎認為學生或只理解透過學生會爭取學生權益，未必能意會到他們會在校董會討論範疇更大、但重要的議題。稱曾做過學生會的議員陸瀚民關注如何確保獲選人愛國愛港愛校；議員林振昇則關注校方如何運用最終委任權，例如處理有案底、違反操守的獲選人。

黃嘉純表示，衡量獲選人是否愛國愛港愛校同時亦希望容納不同聲音，指出資源上未能做到仔細審查，但認為他們做到以學校利益為依歸。他表示假如出現獲選人背景、出發點不利大學等特殊原因，校董會將運用最終委任權守門口，研究生代表的委任上亦有相關機制但從未行使。

身兼港大校委會委任成員的議員陳振英認為，港大作出相關修改後運作順利，因此認為擬議的議員法案爭議少。但他關注距離立法會換屆的時間緊湊，期望能盡量壓縮時間。林健鋒表示有聲音認為修訂條例是「一早應該要辦」，期望明年暑假前完成，不會浪費一分一秒。最終委員會同意擬議的議員法案。