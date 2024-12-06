盂蘭勝會等4項目列港非遺代表作　另34項目躋身「非遺清單」

康樂及文化事務署今日(6日)公布，將4個非物質文化遺產項目，包括點燈、大埔端午遊夜龍、盂蘭勝會、廣彩製作技藝，納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，令名錄上的項目總數增至24項。另外，「香港非物質文化遺產清單」將增補34個項目，與現時首份「非遺清單」內的相關主項目及次項目整合後，「非遺清單」上的項目由480個增至507個。

「非遺清單」的增補項目，包括圍頭歌、西貢蠔涌車公誕、天地父母誕/天公誕/天公玉皇大帝誕/玉皇寶誕、八鄉蓮花地村點燈、沙田石古壟村點燈、馬灣陳氏宗族秋祭、長洲中元法會、深井潮僑街坊盂蘭勝會、屏山橫洲六村太平清醮、衙前圍七約太平清醮、上水鄉太平清醮、八鄉蓮花地村太平清醮、石澳村、大浪灣村、鶴咀村太平清醮、高流灣村安龍清醮、大埔林村太平清醮、傳統執骨(起金/起骨/遷骨)習俗、馬灣鄉事委員會拜義塚、香港潮州商會清明義山春祭、長洲潮州會館冬祭、觀音開庫、珠算技術、坐月薑醋、甘和茶/盒仔茶、豆品製作技藝、傳統蝦子麵製作技藝、花帶編織技藝(日常用品)、浸籠捕魚法、炒米餅製作技藝、炒米通製作技藝、潮州工夫茶藝、毛筆製作技藝、霓虹光管製作及造型技藝、傳統碑石雕刻技藝及潮州食品製作技藝。

聯合國教育、科學及文化組織《保護非物質文化遺產公約》第12條列出「為了使其領土上的非物質文化遺產得到確認以便加以保護，各締約國應根據自己的國情擬訂一份或數份關於這類遺產的清單，並應定期加以更新。」政府於今年8月至9月期間，就兩份名單的建議增補項目收集公眾意見，非遺諮詢委員會參考了公眾意見後，再進行審議及整合。名單最後獲特區政府確認，並予以公布。