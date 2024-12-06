牙科街症月底設網上登記　明年首兩季資助青少年及基層睇牙

口腔健康及牙科護理工作小組今日(6日)發表總結報告，建議政府對牙科護理體系採用「做闊做淺、做窄做深」的策略，包括明年第一季推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年每人200港元使用私營牙科服務，而第二季則會推出「社區牙科支援計劃」，支援有經濟困難人士補牙及脫牙。另外，本月30日將推出牙科街症網上登記系統，採取實名制，而一半街症名額將預留予長者。

政府明年首季將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助年介13至17歲的青少年使用私營牙科機構的部分服務，包括牙科評估、洗牙等，建議金額為200港元，而私營牙科機構可以公開透明的方式自訂收費。計劃將銜接現時的小學學童牙科保健服務，預計每年約有37萬名青少年受惠。

對於有經濟困難的弱勢社群，政府則會於明年第二季推出「社區牙科支援計劃」，提供牙科檢查、脫牙及補牙等服務，名額最少4萬個。已獲醫管局豁免全部醫療費用者將獲政府全數資助；而獲豁免部分醫療費用的人士、65至74歲長者生活津貼的受惠者，以及由社工轉介的有需要人士等，將會獲政府資助超過9成費用。

以往牙科街症服務深宵排隊取籌情況為人詬病，而本月30日政府將推出牙科街症網上登記服務，毋須再凌晨親身到場取籌。為避免「代人取籌」甚至炒賣的情況，市民須實名登記，並以抽籤方式分配籌額。針對長者對牙科服務的需求，將由地區康健中心、長者機構等協助登記使用，亦會引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士。

政府表示，已預留足夠資源推行有關計劃，預計未來對牙科護理人員和牙醫的人手需求非常大，當局密切留意是否需要增加培訓名額。局方亦正招聘非本地培訓牙醫，預計明年第一季會有首批海外牙醫來港。