南港島綫西段傳改智慧集運系統　華富邨重建將提早6年完成遷置

政府早前宣布華富邨重建方案分為三期。房屋署今日(6日)有消息透露，由於南港島綫(西段)將由重鐵方案改為智慧綠色集體運輸系統，故原先華富邨華安樓及華樂樓要預留的土地可提前釋放，第3期遷置華景樓及華翠樓可提早6年，由2040/41年改為2034/35年。預計由首個住戶至最後一個住戶入伙，歷時需要8年。

房屋署消息指，運輸及物流局和路政署今早向立法會鐵路事宜小組委員會確認南港島線(西段)將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，以提高項目的技術可行性及整體成本效益。原先華富邨華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地，因而可以提早釋放用作遷置資源。有見及此，在華安樓及華樂樓的租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建計劃第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。

這個新安排預計可讓華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈，較原有安排提早約六年。華翠樓和華景樓的目標清空日期相應由原定的2040/41年度，提前六年至2034/35年度。房委會會繼續為新華富邨剩餘期數的發展計劃與各政府部門緊密協調。

被問及智慧綠色集體運輸系統的車站位置，房屋署消息表示，運輸及物流局計劃上一個站為數碼港，預計明年才會開始研究，暫未知車站布局位置。