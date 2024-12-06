討論古洞北及粉嶺北小學校舍重置　議員關注造價較類似工程貴2億元

立法會教育事務委員會不反對將造價分別為5.944億港元及5.210億港元的，古洞北及粉嶺北小學校舍重置項目提交到工務小組委員會作討論。有議員關注預計造價比過往類似工程貴2億港元，又指出常識科分拆後，新校舍設施仍設有「常識室」。亦有議員認為小型辦學團體難以爭取新校舍，又表示部分舊小校舍與國外相比「好失禮」，令人「氣憤、生氣」，期望政府多撥資源改善。

議員周文港指出即使面對千億財赤，亦不忍不更新校舍。但他指出過去兩年3個類似項目的校舍造價介乎4.1億至4.5億港元，按最貴的校舍計算亦貴約2億港元。他認為即使通脹亦沒理由讓造價升近一半，亦關注太陽能板等綠色設施如何降低電費開支。當局早前宣布將常識科分拆成人文科及科學科，周文港關注為何新校舍仍設「常識室」。

教育局副局長施俊輝表示，項目預計造價於近期項目相若，由於古洞的地形土壤較特殊，因此造價比粉嶺北校舍貴。他補充由於工程正在招標，未來會在公務小組交代確實預算。他又解釋節能設施可節省約1成能源，預計需時9年回本；計劃設「常識室」時已考慮分拆學科，學校可按需要分配。

委員會主席梁美芬指出早年以4.6億港元仍建校舍，觀感已是「好多好多」，認為應對項目有要求，建議考慮降低造價或提升質量。她又指出太陽能板是基本，「有啲人屋企都有」，認為應改建高科技設備及滿足種植要求。另一議員郭玲麗則關注停車場是否設有電動車充電樁。

施俊輝表示兩間學校均重視與環境融合，舉例香海正覺蓮社佛教陳式宏學校設有中藥園及種植空間；寶血會培靈學校亦有在個別樓層設綠色平台及善用禮堂頂，未來節能環保設施亦會使用快速再生物料。他又表示學校停車場5個車位未來亦會按照相關政府部門通告設中速充電器。

教育界議員朱國強指出部分辦學團體只辦一間學校，認為他們難以與其他辦學團體競爭，期望當局多給機會。他又認為本港學校有不少舊小校舍，形容是「貧富懸殊」。他又形容外國人來港觀察時感到「好失禮」、令人「氣憤、生氣」，期望政府多撥資源改善。施俊輝解釋現時主要看辦學團體質素而非規模，假如學校條件許可可加設新翼，但須優先考慮安全。