彩虹邨重建第1期　住戶限52個月遷出單位　球場保留暫未有定案

房委會早前宣布彩虹邨重建計劃分為三期。彩虹邨重建第1期要清拆的樓宇包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇的清拆及遷置安排。受影響租戶由今日起至2029年4月的目標清空日期，約有52個月的通知期以遷出單位。房屋署消息指，目前仍未有關於保留彩虹邨球場及設計的定案，但會持續與街坊收集意見，預計要兩至三年後才有方案。此外，消息指房署優化了特設招標安排，只讓受影響特色商戶參加，可選擇搬回新彩虹邨或其他房委會旗下商場的舖位或街市檔。

為延續小店情懷，協助邨內特色店舖及小商戶繼續營業，房委會會透過社區參與活動發掘別具特色和值得保留的商戶，讓他們參與競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位，或其他房委會現有零售設施內的指定空置商舖及檔位，中標者在新租約下可獲3個月免租。不過，第一期的商戶或會較「蝕底」，因為特設招標安排每間商戶只有一次機會，第一期的商戶若要無縫銜接只可選擇搬到新美東邨或其他邨下商場，或是等待數年待新彩虹邨落成才搬回。

房委會將收集意見及了解受影響商戶的意向，再敲定細節。若合資格商戶放棄參與此特設招標安排，便會獲發放一筆過替代津貼 12.5萬港元。一如既往，合資格商戶亦可獲發放金額相等於正式公布清拆安排當日於租約內所訂明每月淨額租金15倍的特惠津貼。

此外，房委會會進一步研究於新彩虹邨設計中考慮融入舊邨獨特的設計元素，也會透過新的建築設計手法，並考慮保留彩虹邨文化特色，如懷舊店舖招牌和地面街舖設計。但房署消息直言，暫時未有保育定案，未知是否會保留球場特色或會清拆。

另外，房委會會透過邨內調遷照顧在彩虹邨重建過程中有需要的住戶，特別是長者。現居於第1期重建樓宇的長者，如有需要調遷往第2、3期的樓宇，可以提出邨內申請，並獲酌情處理，但因彩虹邨無可供編配的一人家庭細單位，故一人家庭只可獲調至其他屋邨。而宏照道第一及第二期已轉為綠置居，受彩虹邨重建第一期清拆計劃影響的住戶如欲購買資助出售單位，將可於目標清空日前優先選購資助出售單位，包括宏照道第一期及第二期。