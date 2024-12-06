指中小學未必要深入了解國安法　議員稱做編劇或比讀專科「發達」

近年政府大力推行國民及國家安全教育，今日(6日)有議員關注部分課程內容重疊，期望政府不要只走過場，內容應有深淺之分。不過亦有議員認為中小學生未必須要深入了解國安法內容，認為應着重文化、文學，成為編劇可能比讀專科「發達」。

議員周文港以兵馬俑為例，指出現時雖有內地考察活動，但假如缺乏統籌及階梯，學生或會重複到訪同一景點。他期望政府慎選不同目的地或加入深淺之分，避免只是走過場。教育界議員朱國強亦表示，課程內容應有不同的內容深淺，舉例現時國安法課程材料重疊，立法原意、模式、背景等的課本內容也是差不多。

議員葉劉淑儀亦認為課程內容有更新必要，但認為若學生不是未來想成為國安法專業法官或律師則不用太深入。她認為應讓學生多學中國文化及文學，增強國民身份認同。她指現時修讀中國文學的學生不多，又認為成為編劇可能比讀專科「發達」。

教育局局長蔡若蓮表示，內地考察地點盡量不會重複，即使到相同的目的地亦會有深淺之分。就課程材料重疊，她表示會在未來的修訂反映，亦會跟進相關情況。她又表示現時已在中文科加入90篇經典文學，但假如學校人手或報讀人數不足或未能辦中國文學選修科。