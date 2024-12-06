金融犯罪調查師車禍亡惹陰謀論　生前查招待所與柯文哲有關

曾協助台灣刑事局破獲多宗虛擬貨幣不法案的XREX集團區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心偵查員謝姓男友，因涉洩密案遭台中地檢署帶走，周三（4日）開完庭返回途中，在新竹縣高速公路遇上6車連撞事故，陳女身亡。其死引發大量陰謀論，有專家指出她生前協助調查的台北招待所「八八會館」，與民眾黨主席、台北市前市長柯文哲有關。

陳女在車流極少的凌晨3時許被6車追撞，各界懷疑其死因不單純。檢察總長邢泰釗指最高檢察署搜集相關資料分案，周五（6日）已請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。對於外界揣測與傳言，檢方呼籲各界尊重司法調查程序，避免影響案件事實釐清。外界甚至傳出行車紀錄器消失的陰謀論，國道警方周五澄清這是謠傳，相關影像證據已交由新竹地檢署偵辦。

科技專家許美華在社交平台發文整理此案5大疑點，文中引述陳女友人說法，她生前在協助調查的案件是八八會館，也就是柯文哲多次進出、建議可以去開會的那間會館。政治評論員吳靜怡質疑八八會館案可能與柯文哲有金流交叉，稱巧合讓人害怕。至於柯文哲涉及的京華城案及政治獻金案，台北地檢署周四（5日）首度以證人身份約談柯文哲前競選副手吳欣盈到案說明，訊後請回。她僅透露，作證過程非常順利，偵查不公開。