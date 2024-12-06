彩虹邨590戶全長者家庭　議員倡首批居民可選原邨調遷

彩虹邨重建，九龍東議員鄧家彪表示當局向受影響居民提供4個方案遷離彩虹邨，未來會舉辦10場簡介會。他建議當局加推選項讓住戶先搬到第2、3期尚未清拆的彩虹邨，雖然要面臨「搬完又搬」的問題，但能讓居民原區安置。對於至今仍未有方案保育彩虹邨球場景點，他表示只要丹鳳樓被清拆景觀就已經不同，指出「保留」或是「重現」球場是「一個動態嘅過程」。

他表示房屋署正在分批向受約1,970戶影響居民主辦10場簡介會，簡介居民未來將有4個可行選擇。他表示其中一個是提出要求調遷，由於部分住戶搬到新市鎮或其他地區的公屋；第二選擇是等待2028年落成的美東邨；第3個方案是領取一筆過補償離場，以市場租值乘以呎數乘以12個月的公式推算，單人住戶可獲約7萬港元補償；二人或以上住戶可獲約8萬港元補償。而第4個選擇是宏照道或其他地方的綠置居。

他建議當局加推選項讓住戶留在第2、3期尚未清拆的彩虹邨，雖然要面臨「搬完又搬」的問題，但能讓居民原區安置。他又表示房署已確認現時有590戶60歲或以上全長者家庭，認為長者須搬到新美東邨「辛苦」。他認為應設搬遷津貼，並房委會歡迎傳統社署資助機構及黃大仙關愛隊競投成立服務隊。

彩虹邨球場一直是本港著名「打卡點」，被問到當局至今仍未有方案保育是否太慢，鄧家彪認為是「動態需求」。他認為該處景觀因被大廈包圍形成獨特構圖，但只要丹鳳樓被清拆景觀就已經不同，指出「保留」或是「重現」球場是「一個動態嘅過程」。

他表示過去曾舉行至少3次居民諮詢會。被問到過往諮詢會居民的反應，他指出部分有小孩的家庭因新美東村的校網多名校、社區環境有改善；亦有老街坊感到不捨及懷念，但不排除新屋邨環境能打動他們。

就長者大屋搬細屋問題，他表示當局早前當局訪問90戶長者，提供終身免租津貼，部分人同意參加計劃搬到同區或黃大仙定單位獲得終身免租。但他表示相關計劃在公布方案時已經截龍，解釋是早前規劃階段屬「自願交還」；公布計劃後屬「一定要走」，因此取消終身免租安排。