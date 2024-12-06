宣稱100%茄士咩毛衣實為全羊毛　原料價差數百倍

江蘇省蘇州市有消費者近日向內媒反映，在某電商購買聲稱100%山羊絨（香港亦稱茄士咩，Cashmere）的針織衫，經檢測顯示「0羊絨」。平台對此提出「僅退款」，但該消費者希望「退一賠三」，並補償交通費、檢測費和誤工費。

內媒周三（4日）報道，戚先生上月以每件188元（人民幣，下同，約204港元），在某電商平台購買兩件針織衫，產品參數欄目顯示衫的面料材質為「山羊絨100%」。他曾對售價提出質疑，惟商家表示這是「尾貨處理」。收貨後，他發現衣物標籤上清晰標註着「山羊絨」，但穿起來卻感覺「拮肉」。他於是跟商家再三確認，對方客服多次承諾「是純羊絨的」。戚先生隨後自費將衣物送到國家毛針織品質量檢驗檢測中心（浙江）檢測，上月18日出爐的報告顯示，該衣物為「綿羊毛100%」。

據報道，羊絨價格每公斤約700至800元（約760至870港元），而羊毛價格每公斤2至3元（約2.2至3.3港元），相差數百倍。電商平台客服回應指，商家也有檢測報告，顯示是100%羊絨。對戚先生的訴求，平台至今未支持。內媒曾多次聯絡該電商平台，客服表示正進一步核實、檢測商品材質情況。基於消費者體驗，平台可優先支持退貨退款，至於其他訴求，平台將持續與消費者、商家溝通。