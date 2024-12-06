文體旅局幫唔到手　退役運動員靠自己

出現局長被免職的文化體育及旅遊局，之前的確「做得非常差」。例如該局雖設有「退役運動員轉型計劃」，但運動員轉型仍然大多只能靠自己。計劃作用極微，無異於浪費人手及公帑。《東呼即應》訪問前港腳，他批評上述計劃不夠全面，更忠告政府與其幫退役運動員轉去教學校，倒不如在場地租用上，對選擇轉職做私人教練的前運動員提供便利。有議員則指，政府要發展體育產業，應在升學、就業上提供多點出路，給運動員更好地進行生涯規劃。

文體旅局早前設有「退役運動員轉型計劃」，鼓勵、資助學校及體育機構聘用退役運動員，並提供在職培訓及進修資助，協助運動員提升資歷及技能，為將來發展打好基礎，同時協助學校及體育總會推廣體育和培養人才。

2009年東亞運男子足球賽中幫助港隊奪冠的前港足隊長陳偉豪，於2020年退役，結束21年足球員生涯的他，現時的工作，是與足球完全無關的地產代理。他憶述，剛剛當職業球員時遇上「沙士」，經濟很差，很多出色球員都要轉行，在各樣事都沒有保障，就想學點東西，當時跟朋友學做地產代理，所以有段短時間是早上上班，下午練球。他坦言，在成為球員的時候，已想到退役後從事跟足球無關的事，體驗一下人生，而接觸地產代理後亦覺得好玩，所以打算先考牌，方便日後隨時轉行。

陳偉豪續指，轉行後最不習慣是工作時數長很多，初初上班要背熟資料，可能要10小時或12小時備課，下班都要回覆客戶訊息，亦要用多一點時間去了解客人的性格，但不幸地他退役轉行便遇上新冠疫情，收入跟當職業球員時相差很大，他指當足球員最好的時候，一年有七位數收入，但現在一年數個月是出底薪，不足五位數，亦試過半年都開不到一張單；捱過一陣子後，現在市道較為轉好，平均一個月最少都有一單交易，幸運時銀碼大一點，佣金亦會多一點。

陳偉豪又指「退役運動員轉型計劃」不夠全面，有些隊友都曾參加計劃，亦有與足球有關的工作，可能是做學校的教練，但其實跟自己搵工是沒有分別。他認為，政府真正可以幫到退役運動員是增加供應場地，尤其是私人場租金昂貴，如果交租後當日打風落雨，成本相當高，若政府可提供康文署球場讓他們教班，一個月至少節省數萬元。

陳偉豪兩名兒子近年也開始踢足球，他坦言擔心兒子將來發展，亦會用自身經驗跟他說，做球員或運動員期間都要學習其他東西，因為無人知道運動員生涯有多長，可能意外受傷就立刻完結，所以要居安思危。

議員梁毓偉指出，一直都鼓勵年輕人在考慮運動職業時，無論在訓練、比賽期間都應該保持學習、自我提升，令退役生活有一定保障。至於「退役運動員轉型計劃」的目標，當然是給更多機會運動員發揮潛能，而在近幾年平均每年都有50個運動員獲聘為學校的體育推廣主任，但現在正值要發展體育產業期間，人才的發展至關重要，培育全職運動員之餘，同時要給他們一個生涯規劃，提供多一點出路。

梁續說，在學校推動運動，要做好一個學生運動員的一個管理，學生運動員始終是以學生為主，還是要確保他能得到基本上課、學歷，因為會影響他的未來，如果不從事運動員這一職業，亦對他轉型提供方向，才可確保未來的運動員在各方面都得到好的保障。