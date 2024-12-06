藝術中心辦寵物主題展覽　民眾可攜愛寵共賞

內媒周五（6日）報道，上海市一間藝術中心近日舉辦一場以寵物為主題的展覽，展出24名來自不同國家的藝術家、逾100件作品，呈現出多種視角下寵物與人類的關係，同時允許民眾攜同愛寵入場觀展，並可成為拍攝對象。展覽將於明年3月結束。

展覽入口處印有諾貝爾文學獎得獎者、法國作家弗朗斯（Anatole France）的名言「只有愛過動物，我們靈魂的一部分才能得以甦醒。」藝術中心董事總經理德維萊爾（Christian Devillers）介紹，展覽旨在藉由藝術視角，深化大眾對寵物在日常生活充當不可或缺角色的認知，牠們既可以是「家庭守護者」，以無言溫暖撫慰人心，也可以是藝術創作的靈感繆斯，激發藝術家無限創意與遐想。

德維萊爾表示，這是關於寵物主題的大型展覽，內容不會深奧難懂，屬於能一眼看懂的有趣展覽。參展作品包括以日常紀錄及藝術性方式拍攝動物，如有藝術家以家中寵物為拍攝對象，展示長期陪伴在側的貓咪與自己玩耍的紀錄，寵物彷彿成為藝術家的「自畫像」般，呈現寵物與人類之間的羈絆。

不過，儘管今次展覽充滿趣味和溫馨的基調，但亦有部分展品旨在引起觀眾對某些問題及現象的探討與反思，如其中一個以皮毛為裝飾的展牆上，掛有一組寵物坐在皮草上的照片，暗示部分聲稱愛護動物人士其實只愛自己的寵物，忽略部分被做成皮草外套的動物，引發人們思考。