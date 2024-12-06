境外間諜拉攏內地未成年人　利誘赴軍演地區拍照

國家安全部微信公眾號周五（6日）發文指，境外間諜情報機關近年不斷加強對中國境內滲透拉攏，甚至將罪惡黑手伸向未成年人群體，利用他們心智尚未成熟、社會經驗缺乏等特點，包裝違法事實、設置圈套陷阱，妄圖蠱惑誘導他們為其所用，以竊取中國國家秘密、危害國家安全。

該部門披露的其中一宗案例指，內地沿海地區在校高中生小吳某天在短片平台上，遇到一名自稱某公司代辦員的網民主動添加其好友，並稱到周邊地區的告示牌拍幾張照片就可賺取辛苦費，如介紹其他人做「兼職」還有介紹費。小吳起初有所警惕，但在介紹第一名同學兼職獲得介紹費後，就徹底放下戒心，開始積極介紹更多人參與，兩周已有8名同學加入，出現傳銷式擴散趨勢。涉案學生利用午休、周末等課餘時間，騎車前往境外間諜情報機關指定地點拍照，並發送給對方工作人員，所為已觸犯相關法律。

另一輟學未成年人小沈的父親在網上發布找兼職的貼文被境外間諜情報機關勾連後，因自己身體原因不能兼職，便安排小沈代勞。小沈受金錢誘惑，頻繁按照境外間諜情報機關人員指使前往軍演地區拍照，還主動拍攝沿路的軍車、軍事裝備等發送給對方。直到被國安機關審查後，小沈才明白自己早已步入違法犯罪深淵。此外，還有自稱來自公益組織的境外間諜情報機關人員，以旅遊開發做調研為藉口，哄騙中學生前往當地碼頭、港口、機場等地拍照，給予數千元人民幣酬勞，逐步發展至收集有關重要軍事設施地點的照片和相關訊息。