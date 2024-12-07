東方日報A1：華富邨重建起到2034年　老居民惆悵有屋冇命享

有近一個甲子歷史的華富邨將分3期展開重建，香港房屋委員會昨日公布重建新進度，第3期樓宇會提早6年清拆。房屋署表示，由於南港島綫（西段）已宣布由重鐵方案改為智慧綠色集體運輸系統，原先華富邨華安樓及華樂樓為建設鐵路而預留的土地可提前釋放，第3期遷置華景樓及華翠樓的居民可提早6年，即2034/35年到新居入伙，但整個項目的重建伙數不變。重建工程自2014年披露後拖拉多年，現終能「開快車」，有議員擔心華富邨居民以長者為主，對重建資訊接收或較困難，促當局舉辦解說會議，多與社區溝通。有現居於華景樓及華翠樓的老街坊表示，自己年事已高，恐未等到2034年已「仙遊」，最終「有屋冇命享」。

運輸及物流局和路政署昨早向立法會鐵路事宜小組委員會確認，南港島綫（西段）將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，以提高項目的技術可行性及整體成本效益。原先在第1a期率先清拆的華安樓及華樂樓，因配合原有重鐵方案用以挖掘隧道而預留的土地，可以提早釋放用作遷置資源。有見及此，房委會計劃在華安樓及華樂樓的租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆兩幢大樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作接收第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。房署消息稱，預計由首個住戶至最後一個住戶入伙，歷時需要8年。

華翠樓和華景樓的目標清空日期原定是2040/41年度，新安排下，預計可讓華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第一期的新建接收大廈，較原有安排提早約6年。房委會表示，會繼續為新華富邨剩餘期數的發展計劃與各政府部門緊密協調，整個重建項目的伙數不變，仍是1.22萬個單位。

被問及智慧綠色集體運輸系統的車站位置，房屋署消息表示，運輸及物流局計劃上一個站為數碼港，預計明年才會開始研究，故暫未知車站布局位置，相信即使決定車站位置後，也無需要再「攞多塊地出嚟」。

而整個華富邨重建的造價方面，房屋署消息指目前仍未明確，要待規劃大綱圖後才決定。而新重建而成的項目會否劃為資助出售房屋，例如綠置居等，消息稱目前要先應付重建，但不排除部分重建大樓有改為綠置居的可能性。

議員陳學鋒歡迎新的重建安排，認為以智慧綠色集體運輸系統，替代原有重鐵方案，可加快改善當區對外交通長期不便的問題，有利改善居民的對外出行情況，期望當局盡快確定有關西段的走線及站點位置安排，為居民提供更多資訊。

不過，陳學鋒也指，現時的重建安排雖已提速加快，但華富邨居民以長者為主，為讓居民更好掌握最新資訊，建議當局盡快安排講解會議，為他們解釋最新重建計劃；而為減少對年長居民的影響，他又建議當局須與地區組織加強溝通，以助更好掌握居民的實際生活及搬置的需要，讓他們安居樂業。

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