將再生水導入自來水管　皮草公司遭罰15萬人民幣

寧夏回族自治區吳忠青銅峽市日前傳出峽口鎮譚橋村自來水遭受污染，多名村民飲用後嘔吐腹瀉。峽口鎮人民政府周四（5日）表示，水質污染是當地皮草公司職員操作不當，將中水（即再生水或回收水）導入自來水管道造成水污染。

鎮政府發布事件情況說明稱，今年8月3日，接到譚橋村村民反映自來水水質渾濁伴有異味問題，峽口鎮立即啟動應急預案，逐家逐戶通知村民停止飲用自來水，並由鎮政府免費提供桶裝水，確保群眾用水安全。經聯合調查組核查並查明原因後，鎮政府已採取多項措施，包括對自來水管網進行全面沖洗，並連續10天對水質進行檢測，8月8日水質檢測結果符合國家飲用水衞生標準。

針對事件對村民造成的影響，涉事皮草公司與347戶居民進行協商，其中329戶達成一致協議，並予以補償。青銅峽市水務公司則出資103萬元（人民幣，下同，約112萬港元）對譚橋村自來水管網進行全面更換。另青銅峽市水務局、吳忠市生態環境保護局青銅峽市分局分別依法對某皮草公司給予9萬元、6萬元（約9.8萬、6.5萬港元）的行政處罰。