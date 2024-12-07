劏房改建簡樸房　租戶遭迫遷　當局收兩宗投訴

新一份《施政報告》提出立法取締劏房，並以「簡樸房」取而代之，變相將部分不符標準的劏房戶迫遷，政府正就規管制度的最終方案，展開約2個月諮詢，預計最快下年底完成立法。房屋局局長何永賢今日(7日)在電電台節目表示，規管制度令劏房租戶面臨業主要求搬走等問題，租戶可以聯絡社工隊，協助如何進行搬遷程序，社工隊亦會主動接觸租戶。她稱，差餉物業估價署在本月5日收到2宗關於劏房租戶被迫遷的投訴，業主表明單位需改裝成簡樸房。

有關投訴個案的業主是否違反租管條例，何稱視乎個案詳情，當局過去曾協助租戶，檢控470多宗個案，強調租戶的租住權受到保障，包括業主不能濫收水電費等。她強調規管制度目前仍在諮詢階段，要待最後審批才是簡樸房的最終訂立標準。

她指出，要考慮制度推行後會構成多少壓力、社會需多少時間消化不合規的劏房，才可以達致逐步取締劏房。考慮簡樸房面積就像社會壓力測試，在制訂標準前，有會見政黨及專業團體等，大部分建議訂在面積不少於7至10平方米，現時訂在面積需不少於8平方米，約有四分一的單位不符，連同其他要求，約三分一單位需要矯正，比較可以配合逐步取締的步伐。至於單位需要有窗戶及獨立廁所，是人道的標準，居住條件不致太差。

另外，按目前法例規定，劏房的規管租賃期開始後60日內，業主需向差餉物業估價署署長提交租賃通知書。何稱，署方去年收到的租賃通知書，較2022年上升36%，截至目前已收到4.4萬份租賃通知書，反映收到通知書的上升速度快，或與法庭積極控告有關。署方預計每年抽查1,000個劏房提交租賃通知書個案，期望增加阻嚇力。