陸批台「倚美謀獨」　賴清德過境美國是藉口

台灣地區領導人賴清德已結束外訪返台，外界關注解放軍會否舉行圍台軍演。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周五（6日）表示，針對賴清德過境美國，陸方已多次表明嚴正立場。她指摘，賴清德在過境期間的所作所為再次證明，所謂過境只是藉口，實際是民進黨當局「倚美謀獨」和美方「以台制華」的政治操弄。

朱鳳蓮指出，「台獨」與台海和平水火不容，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗；無恥貼靠外部勢力，持續在國際上謀「獨」挑釁；蓄意「以武謀獨」，妄圖把台灣民眾綁上「台獨」戰車。她敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持「台獨」的嚴肅承諾。她又正告民進黨當局，「倚美謀獨」、「以武謀獨」是絕路，陸方絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間，堅決挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。

另外，台陸委會日前稱，大陸師生訪台團成員受訪時使用「中國台北隊」是不妥當的發言，可能要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體抵台交流。朱鳳蓮回應指，民進黨當局夥同島內特定媒體、網軍對大陸師生赴台訪問團成員祝賀「中國台北隊」進行網絡霸凌，島內民眾普遍表達憤怒和不齒，陸方強烈譴責。她強調「中國台北隊」的用語沒問題，反斥民進黨當局大張旗鼓借機恐嚇開展兩岸交流的有關機構，企圖製造「綠色恐怖」，充分暴露其堅持「台獨」立場、煽動兩岸對立對抗的本性。