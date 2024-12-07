懲罰學生抓頭互撞至流鼻血　幼稚園教師遭辭退

廣東省廣州市增城區一間幼稚園日前傳出有教師為懲罰2名學生，讓學生互撞，導致1人流鼻血，事後還謊稱學生是因為天氣乾燥以致流鼻血，家長其後報警。當地教育局周四（5日）通報稱，涉教師及園長等人分別遭辭退和免職。

周三（4日）有家長在名為「金澤豪庭新星幼稚園皓月班」的群聊中發文稱，2名孩子因在運動會排練期間交談，被某教師抓住頭互撞。家長放學找涉事教師了解情況，對方謊稱天氣乾燥孩子沒喝水所以流鼻血，並否認傷人。後來家長查看幼稚園閉路電視畫面才得悉真相。該家長又指，有孩子因為沒站好被涉事教師抓住頭髮強行歸隊；也有學生因午睡時聊天，被涉事教師扯頭髮，並用被捂住其頭部。家長又上傳影片，一名孩子拿着兩個公仔互撞，模仿教師當時抓着同學頭互撞的情景，又稱一同學「撞了三次才流（鼻血）的」。群內多名家長表示，涉事教師體罰、毆打幼童已非初次，之前也有家長報警。

廣州市增城區教育局周四發通報稱，近日金澤豪庭新星幼稚園學生家長到幼稚園反映幼童疑似受到不公平對待。事件發生後，教育局立即會同公安等相關部門，迅速對事件進行處置。經初步調查，涉事教師存在不當行為。目前，涉事教師、配班教師及保育員已被辭退，園長被免職。