大灣區航空日本仙台線今首航　乘客讚直航方便兼價錢實惠

大灣區航空早前宣布加推日本仙台新航點，進一步擴展其飛行網絡。今日（7日）是大灣區航空飛往仙台首航的大日子，機上人數不少，有幸乘搭首航的乘客表示，現時直航飛往仙台的航班選擇不多，大灣區航空有包含20kg行李是其中一個優勢，價錢亦較實惠，已計劃好下次再乘大灣區航空到仙台旅遊；有四口之家稱剛今次是首次飛往仙台，希望到銀山溫泉旅遊，估計花數萬港元旅遊。

陳生陳太兩夫婦計劃到仙台旅遊7天，今次是首次去仙台遊玩，計劃會花費約2至3萬港元，最希望去銀山溫泉浸溫泉，之後就會到東京遊玩。陳生稱目前香港只有大灣區航空有前往仙台的直航，有包含行李和價錢合理都是他選擇此航班的原因，又指現時是雪季，故特地選擇此時間。

陳氏一家亦是乘搭首航的旅客，四人計劃前往青森、秋田縣等地，希望去銀山溫泉及奧入瀨溪流，旅程總共8天，被問及預算多少時，陳小姐更笑指「唔知喎，碌爸爸張卡」，陳生估計花約數萬港元，因溫泉旅館已佔開支不少，每人每晚需約1500港元。對於新行李政策，陳氏一家認為「包埋聽落好啲」，坦言不用擔心行李位置不足，「唔使執喼」較方便。

葉小姐稱以往也去過日本十多次，但自言不算「日本迷」，計劃去仙台是因為「下面（仙台以南）都玩晒啦」，她又稱與丈夫預訂了許多溫泉旅館，每人每晚約需2000至3000港元，形容「日本抵吖嘛」，加上現在日圓便宜非常值得。

曾小姐指今次是大灣區航空首航，覺得「首航有好多花臣野睇吓」，故特地選擇今天的航班前往仙台，她指一家四口打算玩8日，經仙台乘搭新幹線前往北海道，最期待食牛舌飯，明年2月也打算再乘此航線到仙台，「開咗呢條線都幾方便」。