彩虹邨重建高度地積比及道路網　政府稱仍有待商討

房委會早前宣布彩虹邨內11座樓將分三期重建，整個重建方案從第一期住戶入伙至最後一期住戶入伙，預計需要約15年完成。當局計劃先清拆金碧樓、碧海樓、丹鳳樓及兩所空置校舍，受第一期重建影響的居民將搬到2028至2029年入伙的新美東邨。房屋局局長何永賢今日(7日)在電台節目表示，彩虹邨重建後的高度、地積比及道路網等仍有待商討，認為目前建議的規模合適，重建後有50層高，邨內的彩虹牆會想辦法用另一種形式去呈現。

至於華富邨，香港房屋委員會昨日(6日)公布重建新進度，第3期樓宇會提早6年清拆，第3期遷置華景樓及華翠樓的居民可提早6年，即2034/35年到新居入伙。何稱，南港島綫西段的鐵路設計，對整個華富邨重建項目非常關鍵，由於將採用智慧綠色集體運輸系統，先前預留挖地做地庫等用地已不再需要，因此可以直接建屋，加快工程時間。

另外，高等法院近日裁定，香港哥爾夫球會就粉嶺高球場環評報告的司法覆核大部分勝訴，何稱，政府會詳細研究對房屋供應影響，但強調有關用地是用於公營房屋土地供應的第2個5年期間，當局有多手準備，現時的土地可以滿足需要。